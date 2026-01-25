El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

Hoy, 25 de enero de 2026, Valga se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 75% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 10 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad elevada, que se sitúa en un 100% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se prevé que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia escasa. La precipitación acumulada podría llegar a 0.3 mm en las primeras horas, aumentando a 2 mm en el periodo de 5 a 6 de la mañana. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente resbaladizas en las calles.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 27 km/h en la mañana, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá notablemente fuerte, alcanzando picos de hasta 50 km/h en las horas centrales. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una disminución en la intensidad. Se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 13 grados , lo que podría ofrecer un breve respiro del frío matutino. Sin embargo, la nubosidad seguirá dominando el cielo, con descripciones que van desde "muy nuboso" hasta "cubierto", lo que limitará la aparición del sol.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados. La probabilidad de tormenta disminuirá a un 0% entre las 7 y la 1 de la mañana del día siguiente, lo que sugiere que la inestabilidad dará paso a un ambiente más tranquilo, aunque todavía fresco.

En resumen, los habitantes de Valga deben estar preparados para un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento fuerte que podría afectar las actividades al aire libre. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y la sensación de frío provocada por el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.