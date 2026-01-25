El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se espera que el cielo esté cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 7 y 9 grados , lo que indica un inicio de jornada fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán en torno a los 9 a 11 grados, con un leve aumento hacia la tarde.

A partir de las 7:00, la probabilidad de tormenta se mantiene elevada, con un 80% de posibilidad de que se produzcan descargas eléctricas. Las lluvias continuarán siendo escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm en este periodo. Sin embargo, es importante destacar que la situación podría cambiar rápidamente, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 32 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, rondando entre los 10 y 20 km/h. Esto podría contribuir a un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias sean menos intensas, con una probabilidad de precipitación que descenderá a un 5% entre las 19:00 y las 21:00. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 10 grados, lo que sugiere que, aunque el tiempo será fresco, no se prevén cambios drásticos en las condiciones.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que mantengan precauciones ante la posibilidad de tormentas en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.