El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomiño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00. Durante estas horas, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en el periodo más activo.
Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto más cálido alrededor del mediodía. A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán relativamente estables, rondando los 10 a 12 grados en las horas de la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 70% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 36 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, especialmente en las horas de la tarde.
A lo largo del día, se anticipan intervalos nubosos con lluvias escasas, lo que podría dar lugar a momentos de ligera mejora en la visibilidad, aunque la tendencia general será hacia un cielo cubierto. En la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 55%, lo que sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían presentarse algunas tormentas aisladas.
En resumen, los habitantes de Tomiño deben prepararse para un día mayormente nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían resultar incómodas. La jornada se cerrará con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán ligeramente al caer la noche, manteniendo la sensación de frío.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.
