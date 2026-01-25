El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanzará el 85% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 7 y 13 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas del día, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, comenzando en un 100% en la mañana y disminuyendo gradualmente a un 70% por la tarde.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que se registren entre 0.1 y 2 mm de lluvia, con la mayor cantidad esperada en las primeras horas del día. La probabilidad de lluvia será del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Soutomaior experimenten chubascos durante este periodo. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 45% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 45 km/h. A medida que el día avance, se espera que la intensidad del viento disminuya, aunque se mantendrá una brisa moderada durante la tarde y la noche.

Los intervalos nubosos continuarán a lo largo del día, con momentos de mayor nubosidad y algunas aclaraciones. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas. Los residentes deben tener precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy será mayormente cubierto, con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.