El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones de tormenta se mantengan, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 6 y 10 grados , con un leve aumento hacia la tarde. A pesar de las bajas temperaturas, la sensación térmica se mantendrá un poco más alta, rondando entre 1 y 10 grados, gracias a la humedad y el viento que se prevé. Este viento, que soplará principalmente del oeste y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 34 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas irán cambiando. Aunque las tormentas y las lluvias serán predominantes en las primeras horas, se espera que hacia el mediodía y la tarde la intensidad de las precipitaciones disminuya. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 60% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que aún podrían producirse episodios de lluvia más intensa.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea reducida en las primeras horas debido a la lluvia y la nubosidad. A medida que el día avance, la visibilidad podría mejorar ligeramente, pero se recomienda precaución al conducir o realizar actividades al aire libre.

Los habitantes de Silleda deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Es un día ideal para quedarse en casa y disfrutar de actividades en interiores, dado el tiempo adverso. Si es necesario salir, se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.