El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa, lo que podría generar algunas molestias a los que planean actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con un cielo cubierto y temperaturas que rondarán entre los 11 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos soplarán desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 33 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y ventoso.

Durante la tarde, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. Las nubes continuarán cubriendo el cielo, y aunque la probabilidad de tormenta disminuirá, se mantendrá en un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 11 grados y máximas que podrían llegar a los 13 grados. La sensación de frío se verá acentuada por la velocidad del viento, que podría alcanzar rachas de hasta 51 km/h.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 11 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja en las horas nocturnas, aunque no se descartan algunas lloviznas. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que planean salir.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que consideren llevar ropa adecuada para las condiciones climáticas.

