El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 76% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente fresco. Las rachas de viento más intensas se esperan en las primeras horas del día, alcanzando hasta 35 km/h. A medida que avance la jornada, la intensidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que las condiciones se sientan un poco más agradables.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% entre las 01:00 y las 07:00, y un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que es posible que se produzcan tormentas eléctricas, especialmente en la mañana. Sin embargo, la probabilidad de tormentas disminuye considerablemente en la tarde, donde se espera que la actividad eléctrica sea mínima.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente en las primeras horas del día. Los conductores y peatones deben tener precaución, ya que las condiciones podrían ser complicadas debido a la combinación de lluvia y viento.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán nuevamente a los 6 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque en menor medida, lo que sugiere que la jornada terminará con un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.