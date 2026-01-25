El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones de lluvia, aunque la cantidad esperada no será excesiva, con acumulados que rondan entre 0.1 y 0.3 mm en las primeras horas.

La temperatura durante el día se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 6 y 13 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 6 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, llegando hasta los 13 grados en las horas centrales del día. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 100% en las primeras horas y bajando a un 66% hacia la tarde, puede generar una sensación de frío más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y el oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 10-15 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá significativamente, con un 0% de probabilidad entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Sin embargo, es importante que los residentes permanezcan atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable. Las nubes altas comenzarán a aparecer hacia la tarde, lo que podría dar paso a un cielo menos denso y una ligera mejora en las condiciones.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Los ciudadanos deben estar preparados para la lluvia en las primeras horas y mantenerse informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

