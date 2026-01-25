El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias durante este periodo. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 13 grados a lo largo del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 12 grados, con una humedad relativa que rondará el 96%, lo que generará una sensación de frescura. El viento soplará del suroeste, alcanzando velocidades de hasta 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados, pero la combinación de la humedad y el viento podría hacer que se sienta más fresco.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 85% entre las 01:00 y las 07:00, y un 65% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en las primeras horas del día. A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, aunque las nubes seguirán dominando el cielo.

En cuanto a la precipitación, se prevé que se acumulen entre 0.1 y 0.4 mm a lo largo del día, con las lluvias más intensas esperadas en la mañana. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.

El viento, que será un factor constante durante el día, alcanzará su máxima intensidad en la mañana, con ráfagas de hasta 48 km/h. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10-15 km/h por la tarde y la noche.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente cubierto con lluvias y tormentas en las primeras horas, temperaturas frescas y un viento notable. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre la evolución del tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.