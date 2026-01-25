El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con una probabilidad de tormenta del 85% entre la 1 y las 7 de la mañana. La temperatura oscilará entre los 8 y 10 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 70% en la tarde. Esto podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

La precipitación será un factor importante a considerar, con un total estimado de 2 mm de lluvia en las primeras horas y 1 mm adicional en la tarde. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la mañana y la tarde, cuando la probabilidad de precipitación se sitúa en un 100% entre la 1 y las 7 de la mañana, y nuevamente entre la 1 y las 7 de la tarde.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 45 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance, la velocidad del viento se mantendrá entre 5 y 20 km/h, lo que permitirá que las condiciones sean más llevaderas, aunque la posibilidad de chubascos persistirá.

En resumen, los habitantes de Redondela deben prepararse para un día mayormente cubierto, con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.