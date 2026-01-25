El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontevedra según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de enero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 80% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 a 10 grados durante la mañana, con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que generará una sensación de frío y humedad.
A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. Se espera que las lluvias sean escasas, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.6 mm en diferentes periodos. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitación. Esto indica que es muy probable que los ciudadanos experimenten chubascos intermitentes a lo largo de la mañana.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 45 km/h desde el suroeste en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que el viento se estabiliza, se espera que la velocidad baje a unos 5-11 km/h en la tarde y noche, lo que podría ofrecer un respiro a las condiciones ventosas de la mañana.
La temperatura máxima alcanzará los 13 grados por la tarde, pero con la alta humedad y el viento, la sensación térmica podría ser más baja. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menos intensidad. La temperatura descenderá a unos 10 grados hacia el final del día.
Los ciudadanos de Pontevedra deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día, cuando las condiciones serán más severas. Con un tiempo tan inestable, es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar la jornada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.
- Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
- DIRECTO | Ingrid sacude Galicia con rayos, nieve y fuertes rachas de viento
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Las incidencias de la borrasca Ingrid en Galicia
- Estrechan la vigilancia en la excolegiata de Cangas tras descubrir a tres mujeres ocultas en la pila bautismal
- Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
- Noche de turbulencias en Vigo: el intenso viento cancela diez vuelos y desvía aviones a Asturias y Madrid