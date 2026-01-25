El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 70% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos. La precipitación acumulada durante este periodo podría alcanzar hasta 0.6 mm.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica se mantendrá similar, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre 9 y 10 grados , lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas del día.

Durante la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 80% entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde. Las lluvias podrían ser más intensas en este periodo, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm. La temperatura podría alcanzar un máximo de 13 grados , proporcionando un leve respiro del frío matutino, aunque la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la alta humedad.

El viento soplará del oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se espera que se mantenga entre 5 y 25 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

Hacia el final de la jornada, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero el cielo seguirá cubierto, con una temperatura que descenderá nuevamente a 9 grados por la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con el viento.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones invernales y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.