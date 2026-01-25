El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

Hoy, 25 de enero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 07:00 y las 13:00. Durante estas horas, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm.

Las temperaturas en Ponteareas oscilarán entre los 6 y 13 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 6 grados, mientras que a medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en niveles cercanos al 100% durante la mañana, disminuyendo ligeramente a medida que el día avanza.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que se acerque la tarde, el viento se suavizará, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 80% en las primeras horas del día, lo que sugiere que podrían producirse descargas eléctricas en algunos momentos. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá considerablemente, cayendo a un 0% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones invernales, llevando paraguas y abrigos, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta. A medida que el día avance, las condiciones climáticas mejorarán ligeramente, aunque la posibilidad de chubascos persistirá hasta el final de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.