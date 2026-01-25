El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 10 grados . En las primeras horas del día, la temperatura será de 5 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza la jornada. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, especialmente en la mañana, donde se prevé que se sienta como 1 grado debido a la combinación de la humedad y el viento.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 48 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que el viento se mantenga en torno a los 20 km/h, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas durante las tormentas, lo que podría causar molestias y riesgos adicionales.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 85% en las primeras horas y un 65% en la tarde. Esto indica que es muy probable que se produzcan tormentas eléctricas, lo que podría generar condiciones peligrosas, especialmente en áreas abiertas o cerca de cuerpos de agua. Se aconseja a los residentes que eviten salir si no es necesario y que busquen refugio en caso de que se desate una tormenta.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. Las temperaturas nocturnas rondarán los 8 grados, con una sensación térmica que podría descender a 6 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Ponte Caldelas se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas que marcarán la jornada. Es fundamental que los ciudadanos se mantengan informados y tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.