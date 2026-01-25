El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 80% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 a 10 grados , lo que puede resultar fresco, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. Las rachas de viento, que provendrán principalmente del suroeste, alcanzarán velocidades de hasta 26 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frío.

La precipitación será un factor importante a lo largo del día, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en total. Las lluvias serán escasas pero constantes, con intervalos nubosos que permitirán breves momentos de calma. La probabilidad de precipitación se mantendrá alta, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y nuevamente entre la 1 y las 7 de la tarde, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con una ligera disminución en la intensidad de las lluvias, aunque se mantendrán las condiciones de nubosidad. La humedad relativa comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 75% al 80%. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas frescas.

Hacia la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se estabilicen un poco, aunque el cielo seguirá cubierto. La temperatura descenderá nuevamente a los 10 grados, y las lluvias cesarán, dando paso a un ambiente más tranquilo. Sin embargo, la posibilidad de tormentas seguirá latente, lo que podría generar inquietud entre los habitantes de Poio.

Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente al salir, y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.