El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, se espera un tiempo predominantemente cubierto en Pazos de Borbén, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que indica un inicio de día inestable. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 11 grados a lo largo del día. En las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza la jornada. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que se espera que sople desde el oeste con velocidades que alcanzarán hasta 18 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70%. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío intenso, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

A medida que el día avanza, se prevé que la intensidad de las lluvias disminuya, aunque se mantendrán intervalos nubosos con lluvias escasas en la tarde. La probabilidad de tormenta también se mantendrá elevada, con un 60% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

Los vientos, que soplarán principalmente del oeste, variarán en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones, especialmente al salir, y que estén atentos a las condiciones meteorológicas cambiantes a lo largo del día. La combinación de frío, humedad y viento puede hacer que las condiciones sean menos agradables, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente y estar preparados para posibles cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.