El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas. A medida que avance la mañana, la probabilidad de tormenta se mantiene elevada, con un 90% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que las tormentas podrían ser intensas en este periodo.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 13 grados , comenzando con un ambiente fresco en la madrugada y alcanzando su punto máximo a media tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 100% y descendiendo gradualmente a lo largo del día. Esto puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las primeras horas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la madrugada, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente más inestable y a la posibilidad de que las tormentas sean más severas. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de nubosidad variable. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. La tarde podría ofrecer algunas mejoras temporales en el tiempo, pero las nubes seguirán dominando el cielo.

Es recomendable que los habitantes de Oia tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas puede hacer que las condiciones sean incómodas. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas es crucial, ya que la situación puede cambiar rápidamente. En resumen, el día se presenta como un reto meteorológico, donde la preparación y la precaución serán clave para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.