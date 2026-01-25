El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7:00 AM, se espera un 100% de probabilidad de precipitación, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten chubascos intermitentes. La temperatura en este periodo oscilará entre los 10 y 11 grados , lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, rondando los 11 grados, y la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 80% de posibilidad de que se produzcan descargas eléctricas. El viento soplará desde el suroeste a una velocidad de 28 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frío y contribuir a un ambiente inestable.

Durante la tarde, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. La nubosidad continuará predominando, con un cielo cubierto y muy nuboso. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 14 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 5% entre las 7:00 PM y la medianoche, lo que sugiere que las condiciones podrían mejorar ligeramente, aunque no se descartan algunas lloviznas.

El viento, que cambiará a dirección del sur y sureste, disminuirá su intensidad a lo largo del día, con ráfagas que oscilarán entre 7 y 24 km/h. Esto podría ofrecer un respiro a los habitantes, aunque la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad, que se espera que se mantenga entre el 70% y el 80% durante la tarde y la noche.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y una alta probabilidad de tormentas y lluvias en las primeras horas. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones invernales, llevando ropa adecuada y tomando precauciones ante posibles tormentas eléctricas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.