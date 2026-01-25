El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones de tormenta se intensifiquen, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los intervalos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 7°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 14°C hacia la tarde. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, con mínimas variaciones. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 66% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos predominantes del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 24 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente en áreas abiertas o expuestas.

A lo largo del día, se prevé que la nubosidad se mantenga alta, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en las horas de la tarde. Sin embargo, la posibilidad de tormentas y lluvias escasas persistirá, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. La probabilidad de tormenta se estima en un 85% en las primeras horas y un 70% en la franja de 07:00 a 13:00, lo que indica que es probable que se produzcan descargas eléctricas en la región.

Los ciudadanos de O Porriño deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad durante este día de clima inestable.

