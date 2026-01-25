El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 12 y 13 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, es típico para esta época del año en la región. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 70% y el 80%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 55 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente durante las tormentas, lo que podría afectar actividades al aire libre y la navegación en la costa. Las velocidades del viento disminuirán gradualmente a lo largo del día, pero seguirán siendo notables, con ráfagas de entre 17 y 40 km/h en las horas de la tarde y la noche.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 70% de posibilidad entre la 01:00 y las 07:00, y un 65% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y prepararse para condiciones cambiantes. A medida que el día avance, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero aún se mantendrá un 5% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente cubierto con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.