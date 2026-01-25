El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, con una humedad relativa que comenzará en un 100% y descenderá ligeramente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 74% por la tarde. Esto indica que el ambiente se sentirá bastante húmedo, lo que puede contribuir a una sensación de frío mayor de lo que marcan los termómetros.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 52 km/h en las horas más activas de la mañana. Esta intensidad del viento, combinada con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. A lo largo de la tarde, el viento disminuirá gradualmente, pero aún se mantendrá en niveles moderados, con velocidades que rondarán los 20 km/h.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea alta durante la mañana, con un 90% de probabilidad entre la 01:00 y las 07:00, y un 65% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá significativamente, cayendo a un 0% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con la aparición de nubes altas, lo que podría ofrecer un respiro a la lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, y se espera que la noche sea más tranquila, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que rondarán los 12 grados.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas en la mañana, seguido de una tarde más tranquila y fresca. Es recomendable estar preparado para las condiciones cambiantes y tomar precauciones si se planea salir.

