El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

Hoy, 25 de enero de 2026, Mos se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La temperatura se mantendrá fresca, comenzando en torno a los 8 grados y alcanzando un máximo de 12 grados a lo largo del día.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad irá disminuyendo ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 70% por la tarde. Esto puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople principalmente del sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 25 km/h en las horas más activas. Este viento puede intensificar la sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, con velocidades de hasta 29 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en las primeras horas y un 20% en la tarde. Se anticipa que las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total. Sin embargo, la posibilidad de tormentas eléctricas es significativa, especialmente en la mañana, con un 85% de probabilidad de que se produzcan en las primeras horas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría experimentar algunos intervalos nubosos, pero la tendencia general será hacia un cielo cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados, lo que podría hacer que la tarde sea un poco más llevadera, aunque la sensación térmica seguirá siendo fresca.

En resumen, hoy en Mos se prevé un día mayormente nublado, con lluvias ligeras y tormentas posibles, acompañado de un viento moderado y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones cambiantes y que tomen precauciones si planean estar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.