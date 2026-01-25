El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias intermitentes. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 2 mm, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 12 grados . Durante la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, aumentando ligeramente a 9 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo a un 70% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 44 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento se estabilizará en torno a los 20 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo. Las condiciones del viento, combinadas con la alta humedad, podrían generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 80% en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 60% durante la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no serán constantes, es posible que se produzcan episodios de actividad eléctrica, especialmente en los momentos de mayor inestabilidad atmosférica.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 9 grados, lo que sugiere que la noche será fresca y húmeda. En resumen, se recomienda a los habitantes de Moraña que estén preparados para un día de clima inestable, con lluvias y tormentas, y que tomen precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.