El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mondariz según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente adversas.
Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 6 y 12 grados , comenzando con un ambiente fresco en la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10-12 grados, lo que puede resultar en un ambiente algo frío, especialmente con la humedad elevada que se prevé. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, pero manteniéndose por encima del 70% en la mayoría de los periodos.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en ciertos momentos, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar tanto el frío como la lluvia.
En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es considerable, con un 85% de posibilidad en las primeras horas del día y un 60% en la tarde. Esto significa que, además de las lluvias, podrían presentarse descargas eléctricas, lo que añade un nivel de precaución adicional para quienes planeen actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura descenderá ligeramente, lo que podría hacer que la noche sea fresca y húmeda. Los habitantes de Mondariz deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si planean salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra debido a las lluvias intensas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.
