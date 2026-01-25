El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moaña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se espera que el cielo esté cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los primeros periodos, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias, aunque en cantidades limitadas.
La temperatura en Moaña oscilará entre los 10 y 14 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas, alcanzando un mínimo de 10 grados a la 1:00 AM, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde, con un máximo de 14 grados a las 2:00 PM. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, pero aún manteniéndose en niveles elevados, alrededor del 76% por la tarde.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 47 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 29 km/h, y se espera que el viento se mantenga moderado durante el resto del día, con ráfagas que podrían llegar a los 34 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.
A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de tormentas, que disminuirá a un 20% en las horas de la tarde. Sin embargo, la posibilidad de lluvias escasas persistirá, especialmente en la mañana y a primera hora de la tarde, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en total.
La visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Se recomienda a los residentes y visitantes de Moaña que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en carreteras y caminos rurales.
En resumen, el día se presentará mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o prepararse para el tiempo invernal.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.
