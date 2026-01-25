El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias ligeras. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero aún se mantendrá por encima del 70%. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 46 km/h en las horas más activas de la mañana. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son. A medida que el día avance, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo notable, con velocidades que rondarán entre los 20 y 30 km/h.

En la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 65% entre las 07:00 y las 13:00, y un 55% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que es probable que se produzcan tormentas aisladas, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 12 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido al viento y la humedad.

Hacia el final del día, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. La probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se registrarán lluvias escasas en la noche. La temperatura descenderá a unos 10 grados , y el viento se calmará, lo que permitirá que la noche sea más tranquila en comparación con el día.

En resumen, los habitantes de Meis deben prepararse para un día de clima inestable, con lluvias y tormentas, y tomar precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.