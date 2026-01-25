El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meaño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica la presencia de tormenta y lluvia ligera, especialmente en el periodo de la medianoche a las 7 de la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en este intervalo, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.
A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, aunque la intensidad de las lluvias disminuirá. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% y bajando ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura y, en algunos momentos, incomodidad debido a la humedad.
El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 27 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la mañana, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 25 y 30 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que se acerque la tarde, las rachas podrían alcanzar hasta 54 km/h, especialmente en momentos de tormenta, lo que podría causar algunas molestias y afectar actividades al aire libre.
La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 70% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 65% entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde. Sin embargo, a partir de la tarde, esta probabilidad disminuye considerablemente, cayendo a un 0% entre las 7 de la tarde y la medianoche. Esto sugiere que, aunque la mañana será inestable, la tarde podría ofrecer un respiro, con cielos más despejados y menos actividad eléctrica.
En resumen, los habitantes de Meaño deben estar preparados para un inicio de jornada complicado, con lluvias y tormentas, pero con la esperanza de que las condiciones mejoren hacia la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de viento y humedad puede hacer que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.
