El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar algunas precipitaciones, especialmente en los periodos de 00:00 a 07:00, donde la probabilidad de lluvia alcanza el 100%. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 96%.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias serán menos intensas. En las horas de la tarde, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 13 grados hacia las 14:00. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero seguirá siendo notablemente alta, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta 32 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento serán más intensas en la mañana, pero se espera que se estabilicen hacia la tarde, con velocidades que rondarán entre los 14 y 24 km/h.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que se mantenga alta hasta el mediodía, con un 60% de posibilidad de tormenta entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de la tarde, esta probabilidad disminuirá considerablemente, alcanzando solo un 10% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, pero las condiciones de lluvia se irán disipando. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 10 grados , con una ligera disminución en la humedad relativa. La visibilidad podría verse afectada en las primeras horas debido a la lluvia, pero mejorará a medida que avance el día.

En resumen, Marín experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes estar preparados para posibles tormentas en la mañana y llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.