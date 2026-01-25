El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con tormentas que podrían generar precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 9 grados . En las primeras horas del día, la temperatura se situará en torno a los 5 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza la jornada. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad, con valores que podrían descender hasta 1 grado en algunos momentos.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 49 km/h en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá entre 21 y 37 km/h, lo que contribuirá a un ambiente ventoso y fresco. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean salir al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 80% en la mañana y del 70% en la tarde, lo que indica que las tormentas podrían ser un fenómeno recurrente durante el día. A medida que se acerque la tarde, la actividad tormentosa podría disminuir, pero aún se prevén intervalos nubosos con la posibilidad de lluvias ligeras.

La tarde se presentará con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 6 grados, manteniendo la sensación de frío. Hacia el final del día, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero no se descartan chubascos aislados. La puesta de sol se producirá a las 18:36, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las tormentas.

En resumen, los habitantes de Lalín deben estar preparados para un día de clima variable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, así como un viento notable que acentuará la sensación de frío. Es un día ideal para quedarse en casa o tomar precauciones si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.