El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 99% en la madrugada y manteniéndose por encima del 70% durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, se espera que la probabilidad de precipitación sea notable, con un 100% de probabilidad entre las 01:00 y las 07:00 horas, y un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que las lluvias, aunque escasas, serán casi inevitables, especialmente en las horas centrales del día. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 1 mm, siendo más intensas en las primeras horas de la mañana y en la tarde.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 66 km/h en las horas más activas del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 12 y 46 km/h, lo que podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes y visitantes tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas fuertes.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, con mínimas de 11 grados en la mañana y máximas que podrían llegar a los 13 grados por la tarde. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada por la lluvia y la niebla en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, la visibilidad debería mejorar ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el cielo.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente a los 11 grados. La probabilidad de tormenta disminuirá a cero en las horas nocturnas, lo que permitirá un respiro tras un día de inclemencias. En resumen, se recomienda a la población estar preparada para un día de clima inestable, con lluvias y viento, y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.