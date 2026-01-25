El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7:00 AM, se espera una probabilidad de precipitación del 100%, lo que indica que es muy probable que los habitantes experimenten lluvias, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 mm. Las temperaturas durante esta franja horaria oscilarán entre los 11 y 12 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% al inicio del día y bajando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse. Entre las 7:00 AM y la 1:00 PM, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 70%, aunque la intensidad de las precipitaciones disminuirá. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados , mientras que la humedad relativa descenderá a un 81%. El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar los 24 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

Durante la tarde, especialmente entre la 1:00 PM y las 7:00 PM, la probabilidad de tormenta disminuirá a un 55%, y aunque las nubes seguirán cubriendo el cielo, se espera que las lluvias sean escasas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 14 grados , proporcionando un respiro en comparación con las mañanas más frías. La humedad relativa se mantendrá en torno al 70%, lo que sugiere que el ambiente seguirá siendo húmedo, pero más tolerable.

Al caer la noche, la probabilidad de tormenta se reducirá a un 0%, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 12 y 11 grados . La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando el 79% hacia el final del día. El viento continuará soplando del suroeste, pero con velocidades más suaves, alrededor de 6 a 8 km/h.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente cubierto con tormentas y lluvias escasas en las primeras horas, seguido de un tiempo más estable y fresco por la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para las condiciones húmedas y llevar paraguas si planean salir durante la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.