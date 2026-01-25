El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7:00 AM, se espera un 100% de probabilidad de precipitación, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas. La temperatura en este periodo oscilará entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, alcanzando un 90% hasta las 7:00 AM, y luego disminuirá a un 65% entre las 7:00 AM y la 1:00 PM. Durante este tiempo, las temperaturas se mantendrán en torno a los 11 grados, con una humedad relativa que rondará el 80%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse ligeramente. Aunque la probabilidad de lluvia seguirá presente, con un 5% de probabilidad de precipitación entre las 7:00 PM y la 1:00 AM del día siguiente, las lluvias serán escasas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 14 grados en las horas centrales del día, proporcionando un respiro temporal del frío matutino.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste, con rachas que pueden alcanzar hasta 52 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto podría generar una sensación de mayor frescura y contribuir a la inestabilidad del tiempo. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h por la tarde.

Los ciudadanos de Gondomar deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en las primeras horas del día, cuando la probabilidad de tormentas es más alta. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas puede resultar incómoda. A medida que se acerque la tarde, las condiciones mejorarán, pero la posibilidad de lluvias ligeras persistirá, por lo que es aconsejable mantenerse informado sobre cualquier cambio en la predicción.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.