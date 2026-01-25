El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El 25 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que indica un inicio de jornada inestable. La temperatura se mantendrá baja, oscilando entre los 5 y 6 grados , lo que generará una sensación térmica aún más fría, especialmente en las primeras horas del día, donde se prevé que la sensación térmica alcance los 0 grados.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes de Forcarei deben estar preparados para la lluvia. Las precipitaciones se estiman en torno a 2 mm en las primeras horas, aumentando a 3 mm durante la tarde. La lluvia será intermitente, con momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo del día. Se espera que sople desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 58 km/h en las primeras horas. Esta intensidad del viento, combinada con la lluvia, podría generar una sensación de frío más aguda, por lo que se recomienda a los residentes abrigarse adecuadamente si deben salir.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que la intensidad de las lluvias disminuya ligeramente. Sin embargo, la probabilidad de tormentas seguirá siendo alta, con un 65% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 9 grados, pero la sensación térmica se mantendrá por debajo de los 5 grados debido al viento y la humedad.

Hacia la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura descenderá nuevamente, y se espera que la sensación térmica se mantenga fría, rondando los 3 grados. Los habitantes de Forcarei deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, se prevé un día invernal, con cielos cubiertos, lluvias y un ambiente fresco que requerirá precauciones para quienes se desplacen al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.