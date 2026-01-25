El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana. Las lluvias comenzarán a ser más notorias a partir de las 5:00 a.m., con acumulaciones que podrían llegar hasta 4 mm en total durante el día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 11 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 7 grados, aumentando ligeramente a 8 grados hacia el mediodía. La sensación térmica será aún más baja, especialmente en la mañana, donde se espera que se sienta como si estuviera entre 3 y 5 grados, debido a la combinación de la temperatura y el viento.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 51 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20-30 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 90% de posibilidad en las primeras horas y un 70% durante la mañana. Esto sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas, especialmente en los periodos de mayor precipitación. A medida que el día avance, la probabilidad de tormentas disminuirá, pero aún se mantendrá un 10% de posibilidad en la tarde.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias sean menos intensas, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 11 grados, pero la sensación térmica seguirá siendo fresca, rondando los 6 grados.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias y tormentas en las primeras horas, seguido de un tiempo más estable pero aún fresco durante la tarde. Se aconseja a los residentes estar preparados para condiciones invernales y posibles interrupciones debido a las tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.