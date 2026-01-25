El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos.

La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 8 y 12 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 12 grados hacia el mediodía. La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% en las primeras horas y disminuirá ligeramente a lo largo del día, pero aún se mantendrá alta, rondando el 70-86% en la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 22 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Sin embargo, se prevén ráfagas que podrían llegar a los 44 km/h, especialmente en momentos de tormenta. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 80% de probabilidad en las primeras horas y un 65% en la tarde. Esto indica que, aunque las lluvias puedan ser escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas es significativa, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy será mayormente cubierto, con lluvias y tormentas esperadas. La temperatura se mantendrá fresca, y el viento del suroeste podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es un día para estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.