El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

Hoy, 25 de enero de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a estar atentos a posibles cambios. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en la madrugada y manteniéndose por encima del 60% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, con momentos de nubosidad muy densa. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se anticipa que serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.8 mm en las primeras horas y 0.1 mm en las horas posteriores.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 45 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Las velocidades del viento oscilarán entre 8 y 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, se prevé un 75% de probabilidad de tormenta entre la 01:00 y las 07:00, lo que indica que los primeros momentos del día podrían ser más inestables. Sin embargo, a medida que el día avance, esta probabilidad disminuirá, alcanzando solo un 5% entre las 19:00 y la medianoche.

Las temperaturas se mantendrán estables, con un ligero aumento a 12 grados en las horas centrales del día, antes de descender nuevamente hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:39, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y estabilidad.

Es recomendable que los habitantes de Catoira se preparen para un día de abrigo, con paraguas a la mano y precaución ante posibles rachas de viento. La jornada promete ser un reflejo del invierno gallego, donde la variabilidad del tiempo es la norma.

