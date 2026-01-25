El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

Hoy, 25 de enero de 2026, A Cañiza se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas, lo que indica un inicio de jornada complicado. La probabilidad de precipitación es del 100% durante las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para lluvias intensas.

Las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre los 4 y 9 grados a lo largo del día. A pesar de que la sensación térmica podría ser ligeramente más baja, alcanzando hasta -1 grado en las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 6 grados por la tarde. Esto, combinado con la alta humedad y las lluvias, puede hacer que la sensación de frío sea más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 51 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, peligrosas, especialmente para quienes se desplacen al aire libre.

A medida que avance el día, las tormentas continuarán siendo una constante, con una probabilidad de tormenta del 75% en las primeras horas y un 70% entre las 7 y las 13 horas. Esto significa que es muy probable que se produzcan descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían afectar la seguridad de los ciudadanos. Se recomienda evitar actividades al aire libre y estar atentos a las alertas meteorológicas.

Hacia la tarde, aunque la intensidad de las lluvias podría disminuir ligeramente, se mantendrá un cielo muy nuboso, con posibilidades de lluvias escasas. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 7 grados, pero la sensación térmica seguirá siendo fresca. La noche traerá consigo un cielo cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 4 grados.

En resumen, A Cañiza enfrentará un día complicado, con lluvias intensas, tormentas y un ambiente frío. Es fundamental que los ciudadanos tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.