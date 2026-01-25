El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas, disminuyendo posteriormente.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias serán más escasas. Entre las 07:00 y las 13:00, la probabilidad de precipitación se mantiene alta, aunque se espera que la intensidad de la lluvia disminuya, con acumulaciones de hasta 0.1 mm. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frío.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 45 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Las velocidades del viento variarán, pero se espera que se mantengan entre 8 y 30 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para quienes planeen actividades al aire libre, ya que el viento puede hacer que las temperaturas se sientan más frías.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se reduce, aunque aún se prevé un cielo cubierto con algunas nubes altas. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , lo que sugiere que la tarde será un poco más cálida, pero aún fresca. La probabilidad de precipitación disminuirá significativamente a partir de las 19:00, con un 5% de posibilidad de lluvia entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Cangas que se preparen para un día mayormente nublado, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.