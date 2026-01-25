El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias durante este periodo. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , lo que mantendrá un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una ligera disminución. Entre las 07:00 y las 13:00, se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100%, y aunque la intensidad de la lluvia será escasa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 33 km/h en la mañana, aumentando a 46 km/h en las horas siguientes. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. A lo largo del día, el viento se mantendrá activo, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes estén al aire libre.

En la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá a un 55% entre las 13:00 y las 19:00, aunque aún se prevén cielos muy nubosos. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados, y la humedad relativa comenzará a descender ligeramente, lo que podría ofrecer un respiro en comparación con la mañana. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

Por la noche, la situación se estabilizará un poco, con cielos cubiertos y una probabilidad de lluvia que caerá al 10% entre las 19:00 y la medianoche. Las temperaturas descenderán a 11 grados, y el viento se suavizará, lo que permitirá que la noche sea más tranquila en comparación con el resto del día. En resumen, se recomienda a los habitantes de Cambados que se preparen para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de lluvias intermitentes y tormentas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.