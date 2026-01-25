El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

Hoy, 25 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se produzcan precipitaciones.

A medida que avance el día, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 13 grados en las horas centrales. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% entre las 01:00 y las 07:00, y un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para la lluvia, aunque las cantidades no serán significativas, con acumulados que podrían rondar entre 0.1 y 1 mm.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 45 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las rachas de viento serán más intensas durante la mañana y la tarde, disminuyendo hacia la noche.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 80% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 60% entre las 07:00 y las 19:00. Esto indica que, aunque las lluvias puedan ser escasas, la actividad eléctrica no puede descartarse, especialmente en las horas centrales del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, manteniéndose alrededor de los 10 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. El cielo permanecerá cubierto, y las posibilidades de lluvia continuarán, aunque con menor intensidad.

En resumen, los habitantes de Caldas de Reis deben estar preparados para un día nublado y fresco, con lluvias esporádicas y la posibilidad de tormentas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor actividad meteorológica.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.