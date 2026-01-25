El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, y de nuevo entre las 7:00 y las 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.8 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.2 mm en la siguiente franja horaria.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 11 y 12 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 11 grados, alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del suroeste a velocidades que alcanzarán hasta 27 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h en los momentos más intensos. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para mitigar la sensación de humedad en el ambiente.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 96% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 79% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas y el viento, creará un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea del 75% en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 60% entre las 7:00 y las 13:00. A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se reduce considerablemente, llegando a un 0% entre las 19:00 y la 1:00 de la mañana del día siguiente.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las condiciones de lluvia se estabilicen, permitiendo que la tarde sea más tranquila en comparación con la mañana. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de Bueu se preparen para un día de inclemencias, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.