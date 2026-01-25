El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 a 10 grados , lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 11 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el sur y suroeste a velocidades que oscilarán entre los 5 y 25 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 44 km/h en las horas más activas. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 85% entre las 01:00 y las 07:00, y un 60% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que los habitantes de Barro deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la mañana y parte de la tarde. A medida que el día avance, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero las nubes seguirán dominando el cielo, con un ambiente mayormente nuboso.

En cuanto a la precipitación, se espera que se acumulen entre 0.1 y 1 mm a lo largo del día, lo que, aunque no es una cantidad excesiva, puede ser suficiente para causar molestias y afectar actividades al aire libre. Las lluvias serán intermitentes, y es recomendable que los residentes tengan precaución al desplazarse, ya que las condiciones del suelo podrían volverse resbaladizas.

Por la tarde, la situación meteorológica comenzará a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 10 a 11 grados, y la humedad comenzará a descender ligeramente. Hacia la noche, la probabilidad de lluvia se reducirá, pero el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar paso a un ambiente fresco y húmedo. En resumen, se prevé un día de clima inestable en Barro, con lluvias y tormentas en las primeras horas, seguido de un ambiente más tranquilo pero aún fresco y nublado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.