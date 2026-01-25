El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baiona según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de enero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, con un cielo cubierto que se mantendrá durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que rondan el 72% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el oeste y suroeste. Las rachas de viento alcanzarán hasta 52 km/h en las horas más activas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.
La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en las primeras horas, disminuyendo a un 5% hacia la tarde. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.2 mm en la mañana y 1 mm en la tarde, lo que indica que las lluvias serán ligeras pero constantes. La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 90% en las primeras horas y bajando a un 60% en la tarde, lo que sugiere que es prudente estar preparado para posibles tormentas eléctricas.
A medida que el día avance, la nubosidad comenzará a despejarse ligeramente hacia la noche, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 11 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.
Es recomendable que los residentes y visitantes de Baiona tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día, debido a las condiciones de lluvia y viento. La combinación de la alta humedad y las bajas temperaturas puede resultar incómoda, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. En resumen, el día se presentará como un día típico de invierno en la costa gallega, con un tiempo fresco, húmedo y potencialmente tormentoso.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.
