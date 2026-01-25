El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias durante este periodo. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, la temperatura alcanzará un máximo de 13 grados en las horas centrales, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% en las primeras horas y disminuirá gradualmente a un 66% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h en las primeras horas del día, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre 10 y 19 km/h. Esto podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre, especialmente en las horas más frescas de la mañana.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea alta durante la mañana, con un 80% de probabilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, esta probabilidad disminuirá, alcanzando un 55% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que las condiciones podrían mejorar ligeramente hacia la tarde.

A partir de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, pero se espera que las lluvias sean menos intensas, con acumulaciones de precipitación que podrían llegar a 0.4 mm en las primeras horas y disminuir a 0.1 mm en la tarde. La humedad relativa también comenzará a descender, lo que podría ofrecer un ligero alivio en la sensación de bochorno.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones inestables y que tomen precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.