El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

Hoy, 24 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. Las nubes dominarán el paisaje, y se espera que la situación se mantenga a lo largo del día, con intervalos de lluvia que podrían ser más intensos en ciertos momentos.

La temperatura oscilará entre los 4 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. Las temperaturas más bajas se registrarán durante la mañana, mientras que a medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará con fuerza desde el oeste, alcanzando rachas de hasta 66 km/h en las horas más activas.

La humedad relativa será alta, superando el 90% en la mayoría de los periodos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Esta combinación de alta humedad y viento podría generar un ambiente incómodo para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea más significativa en las horas de la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm. La probabilidad de precipitación es del 95% en las primeras horas del día, aumentando a un 100% en la tarde y noche. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en las horas centrales del día. Esto podría incluir tormentas eléctricas, por lo que se aconseja precaución, especialmente en áreas abiertas o cerca de cuerpos de agua.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán signos de mejora, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La puesta de sol se producirá a las 18:38, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también traerá consigo la belleza de un paisaje dramático bajo un cielo tormentoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.