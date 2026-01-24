El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 95% durante el periodo de 00:00 a 07:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que rondarán los 0.5 mm en este intervalo.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. Entre las 01:00 y las 03:00, se prevén intervalos nubosos con lluvias ligeras, acumulando hasta 0.8 mm de precipitación. La temperatura se mantendrá baja, oscilando entre los 4 y 5 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío en la atmósfera.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de tormenta aumentará, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias se intensificarán, con acumulaciones que podrían llegar a 7 mm en el periodo de 10:00 a 16:00. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 11 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, superando el 90% durante gran parte del día, lo que generará un ambiente bastante húmedo y frío. El viento soplará del oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 51 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para que se produzca. Sin embargo, la posibilidad de nieve ligera se contempla en las primeras horas del día, aunque con acumulaciones mínimas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo adversas, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, y se recomienda precaución en las carreteras debido a la posibilidad de charcos y deslizamientos. En resumen, se espera un día frío y húmedo en Vilagarcía de Arousa, con lluvias persistentes y un ambiente inestable que podría afectar las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.