El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilaboa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 24 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con tormentas que podrían generar lluvias escasas. La temperatura se mantendrá baja, oscilando entre los 2 y 3 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío en la localidad.
A lo largo del día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Durante la mañana, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 6 mm en las primeras horas, con intervalos de lluvia que se prolongarán hasta la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más frío y húmedo.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el este, con rachas que podrían alcanzar los 24 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Sin embargo, se anticipan ráfagas más intensas en la tarde, especialmente cuando las tormentas sean más frecuentes, con velocidades que podrían llegar a los 40 km/h. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre.
La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Vilaboa deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo descargas eléctricas y vientos fuertes. La situación se mantendrá tensa hasta el ocaso, que ocurrirá a las 18:38, momento en el cual se espera que las tormentas comiencen a disminuir, aunque las nubes seguirán presentes.
En cuanto a la nieve, aunque se registran algunas posibilidades, las acumulaciones serán mínimas, con valores que no superan los 0.2 mm. Sin embargo, la sensación de frío persistirá a lo largo del día, con temperaturas que no superarán los 6 grados en las horas más cálidas.
En resumen, los habitantes de Vilaboa deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, preparándose para un día de lluvia, tormentas y viento fuerte, lo que podría afectar tanto la movilidad como las actividades cotidianas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.
