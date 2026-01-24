Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Ingrid GaliciaComparecencia Puente AdamuzCaso AlviaViviendas turísticas VigoLiam EE. UU.
instagramlinkedin

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilaboa según los datos de la AEMET

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con tormentas que podrían generar lluvias escasas. La temperatura se mantendrá baja, oscilando entre los 2 y 3 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío en la localidad.

A lo largo del día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Durante la mañana, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 6 mm en las primeras horas, con intervalos de lluvia que se prolongarán hasta la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más frío y húmedo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el este, con rachas que podrían alcanzar los 24 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Sin embargo, se anticipan ráfagas más intensas en la tarde, especialmente cuando las tormentas sean más frecuentes, con velocidades que podrían llegar a los 40 km/h. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Vilaboa deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo descargas eléctricas y vientos fuertes. La situación se mantendrá tensa hasta el ocaso, que ocurrirá a las 18:38, momento en el cual se espera que las tormentas comiencen a disminuir, aunque las nubes seguirán presentes.

En cuanto a la nieve, aunque se registran algunas posibilidades, las acumulaciones serán mínimas, con valores que no superan los 0.2 mm. Sin embargo, la sensación de frío persistirá a lo largo del día, con temperaturas que no superarán los 6 grados en las horas más cálidas.

En resumen, los habitantes de Vilaboa deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, preparándose para un día de lluvia, tormentas y viento fuerte, lo que podría afectar tanto la movilidad como las actividades cotidianas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
  2. Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
  3. DIRECTO | Ingrid sacude Galicia con rayos, nieve y fuertes rachas de viento
  4. Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
  5. Las incidencias de la borrasca Ingrid en Galicia
  6. Estrechan la vigilancia en la excolegiata de Cangas tras descubrir a tres mujeres ocultas en la pila bautismal
  7. Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
  8. Noche de turbulencias en Vigo: el intenso viento cancela diez vuelos y desvía aviones a Asturias y Madrid

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero
Tracking Pixel Contents