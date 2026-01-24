El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

Hoy, 24 de enero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones invernales. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas y un predominio de nubosidad, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en niveles frescos. A lo largo del día, se espera que la nubosidad aumente, con períodos de cielo muy nuboso, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre 1 y 6 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será notablemente más baja, con valores que podrían descender hasta -3 grados en las primeras horas del día. Esto se debe a la combinación de la temperatura y la velocidad del viento, que alcanzará ráfagas de hasta 43 km/h desde el suroeste. Por lo tanto, es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la precipitación, se prevé que a partir de la mañana se inicien las lluvias, con una probabilidad de precipitación del 100% en las horas de la tarde. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría llegar a ser de hasta 4 mm, lo que indica que se podrían presentar chubascos moderados. Además, existe una alta probabilidad de tormentas, con un 95% de posibilidad durante las horas críticas de la tarde, lo que podría intensificar la actividad eléctrica en la zona.

La probabilidad de nieve es baja, aunque se registrarán algunas condiciones que podrían favorecer la caída de nieve en las zonas más altas, especialmente en la mañana, con un 25% de probabilidad. Sin embargo, en el núcleo urbano de Vila de Cruces, es poco probable que se produzcan acumulaciones significativas.

Los vientos serán un factor a tener en cuenta, soplando desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 10 y 22 km/h, alcanzando ráfagas más intensas en momentos de tormenta. Esto podría generar una sensación de frío más aguda, por lo que se aconseja tener precaución al desplazarse.

En resumen, el día en Vila de Cruces se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias y un notable descenso en la sensación térmica. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena taza de café y mantenerse abrigado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.