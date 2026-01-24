Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vigo según los datos de la AEMET

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 2 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren. A partir de las 6:00 horas, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, que se intensificarán a lo largo de la mañana. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Vigo se enfrenten a lluvias continuas durante este periodo. Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir de las 9:00 horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento del sur y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 39 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto, combinado con la lluvia, podría generar una sensación de frío aún mayor, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si tienen que salir.

A medida que el día avance, las condiciones seguirán siendo adversas. Se anticipa que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte del día, con tormentas y lluvias escasas que se prolongarán hasta la tarde. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 11 grados hacia el mediodía, pero descenderán nuevamente a medida que se acerque la noche.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% entre las 01:00 y las 07:00, y un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los viguenses deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente en la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con un total estimado de hasta 4 mm para el día.

En resumen, el 24 de enero de 2026, Vigo experimentará un día marcado por la nubosidad, la lluvia y el viento, lo que obligará a los ciudadanos a tomar precauciones y a estar atentos a las condiciones meteorológicas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.

TEMAS

