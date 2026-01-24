El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vigo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 24 de enero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 2 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren. A partir de las 6:00 horas, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, que se intensificarán a lo largo de la mañana. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Vigo se enfrenten a lluvias continuas durante este periodo. Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir de las 9:00 horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento del sur y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 39 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto, combinado con la lluvia, podría generar una sensación de frío aún mayor, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si tienen que salir.
A medida que el día avance, las condiciones seguirán siendo adversas. Se anticipa que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte del día, con tormentas y lluvias escasas que se prolongarán hasta la tarde. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 11 grados hacia el mediodía, pero descenderán nuevamente a medida que se acerque la noche.
La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% entre las 01:00 y las 07:00, y un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los viguenses deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente en la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con un total estimado de hasta 4 mm para el día.
En resumen, el 24 de enero de 2026, Vigo experimentará un día marcado por la nubosidad, la lluvia y el viento, lo que obligará a los ciudadanos a tomar precauciones y a estar atentos a las condiciones meteorológicas cambiantes.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.
