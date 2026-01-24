El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén cielos cubiertos, con una temperatura que oscilará entre los 2 y 10 grados . La sensación térmica será más baja, alcanzando mínimas de -2 grados, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se incrementará, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que podrían alcanzar hasta 6 mm en las horas más críticas. Las lluvias serán acompañadas de tormentas, con una probabilidad de tormenta del 95% en el mismo intervalo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que podrían alcanzar hasta 52 km/h, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del sur y suroeste, lo que podría contribuir a una sensación de frío aún mayor. Las rachas más fuertes se esperan entre las 21:00 y las 23:00 horas, por lo que se recomienda precaución al salir, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

A lo largo del día, las temperaturas se mantendrán relativamente estables, con mínimas de 2 grados en la mañana y máximas que podrían llegar a los 10 grados por la tarde. Sin embargo, la combinación de la humedad y el viento hará que la sensación térmica sea más baja, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente.

En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, aunque se registrarán ligeras nevadas en las primeras horas del día, con valores de hasta 0.1 cm. La probabilidad de nieve es baja, especialmente después de las 13:00 horas, cuando las condiciones se centrarán más en la lluvia.

En resumen, Valga experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante las condiciones climáticas adversas, especialmente en lo que respecta al viento y la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.